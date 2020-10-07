«Что вы творите?»: Седокова в микрошортах из денима показала округлые ягодицы

Анна Седокова в свое время выступала вместе с группой «ВИА Гра». Теперь девушка успешно строит сольную карьеру. При этом она является мамой троих детей. У артистки подрастают дочки Алина и Моника, а также сын Гектора. Певица планирует завести еще наследника со своим нынешним возлюбленным Янисом Тиммой. Пара недавно поженилась после отдыха в Майами. Примечательно, что баскетболист не только не запрещает избраннице делать пикантные фото, но и порой составляет ей компанию.

Теперь Анна вернулась к своим обычным делам. Она трудится над новой коллекцией одежды и дает концерты. Однако накануне девушка решила порадовать поклонников новым откровенным фото. Артистка в кадре позирует в микрошортах из денима и расстегнутой джинсовой куртке. Наряд подчеркнул ее загорелую и пышную фигуру. Шорты едва прикрывали ее округлые и упругие ягодицы. Седоковой сделали мокрую укладку и макияж в нюдовых тонах.

«Я не буду убегать в бурю. Я хочу быть всем, чего ты не знал, что искал. Я хочу быть причиной того, что ты смотришь на свой телефон и улыбаешься», — написала звезда.

Поклонники были взбудоражены смелым фото. Одни пришли в восторг, а другие осудили певицу. «Хороший фотошоп», «Какая вы красивая!», «Это шорты?!», «Горизонт поплыл», «Что вы творите?!», «Как не стыдно, все видно», «Не чего так, зачетно», «Куколка», «И как вы так ходите?!», «Вот это бампер», «И ни грамма жира?!» — прокомментировали пост подписчики.