Сама нежность: Седокова показала свое свадебное платье из кружева в пол за полмиллиона

37-летняя певица Анна Седокова и 29-летний футболист Янис Тимма оформили свои отношения официально. Бракосочетание состоялось 6 сентября без гостей. По словам молодоженов, они не собирались намеренно делать из этого тайну, однако в Барвиху на церемонию они пригласили исключительно детей артистки и фотографа.

Невеста и жених (теперь уже муж и жена) обнародовали снимки в личных блогах. На них Анна предстает в силуэтном платье в пол марки Zuhair Murad. Как пишет КП, стоить такой кружевной утонченный наряд может около полумиллиона. По крайней мере, такова средняя цена подвенечных платьев бренда. Мать троих детей не забыла также примерить длинную фату, которую она прикрепила к прическе сзади.

Отметим, что Янис Тимма обошелся классическим смокингом с галстуком и белой рубахой.

Напомним, для обоих супругов это не первый брак. Седокова была замужем дважды. От первого союза с футболистом Валентином Белькевичем у нее появилась на свет дочь Алина, сейчас ей 15 лет. От второго с бизнесменом из США Максимом Чернявским – 9-летняя наследница Моника. В настоящий момент девочка живет с отцом в Лос-Анджелесе. От миллионера Андрея Комарова – 3-летний Гектор, с мужчиной Анна отношения не регистрировала.

Янис Тимма тоже был в браке с девушкой по имени Сана, у него остался сын Кристиан, родившийся в 2018-м году.