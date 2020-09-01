За руку с сыном: Анна Седокова в откровенном купальнике блеснула «сочными» формами в День знаний

Анна Седокова знаменита не только своими вокальными данными, но и эффектной внешностью. Певица, как известно, раньше выступала в составе группы «ВИА Гра», но теперь строит успешную сольную карьеру. Ко всему прочему, девушка растит троих детей от разных мужчин. У нее подрастает 15-летняя дочка Алина от футболиста Валентина Белькевича, девятилетняя Моника от бизнесмена Максима Чернявского и трехлетний сын Гектор, отцом которого, по слухам, является бизнесмен Артем Комаров.

Вот уже год Анна встречается с новым возлюбленным — баскетболистом Янисом Тиммой. Этим летом они провели целый месяц в Майами, где певица увиделась со своей младшей дочкой, которая живет с отцом. Артистка то и дело дразнила фанатов смелыми фото с пляжа. И хоть сейчас она находится в Москве, даже 1 сентября Седокова решила блеснуть пышными формами в монокини. Многодетная мама запечатлела себя в розовом купальнике с глубоким декольте. Она показала красивую грудь и массивные бедра. Рядом с ней стоял младший сын, который потупил взор.

«А мне некого вести сегодня в школу. Так что я покажу тебе как веду ребенка в бассейн. Гектор еще маленький, он пошел в садик. У Алины ничего не понятно, в прошлом году мы ушли из школы и сели сразу на карантин. И в этом году у нас новая школа. Но это тоже не точно, даже не хочу начинать тебе рассказывать», — поделилась артистка.

Она также отметила, что Моника учится в Америке и в этом году там продлили дистанционное обучение до конца октября. Певица посчитала, что это сложно, но ради безопасности можно потерпеть. Поклонники в свою очередь изумились откровенному снимку. Многие посчитали его неприемлемым, другие восхитились красотой 37-летней Анны. «Даже ребенок смутился…», «Вы бы в платье выглядели красивее», «Какие сочные формы», «Вот это мамочка», «Хорошо, что так в школу не пошли», «Так мило, и так странно», «Ну уж при сыне бы оделась приличнее, что за купальник», — прокомментировали пост подписчики.