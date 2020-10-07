Продлила лето: Алсу в алых шортах и без укладки позировала на фоне моря в Ялте

Алсу недавно снова спела дуэтом со своей 12-летней дочкой Микеллой Абрамовой. Девочка давно тянется к музыке и даже участвовала в шоу «Голос. Дети» на Первом канале. Известные артисты восхищаются ее талантом, а поклонники уверены, что и красоту она унаследовала от своей именитой мамы. Артистка, к слову, во всем поддерживает своих детей. Во время карантина она даже стала примерять молодежные образы вместе с Микеллой и старшей дочкой Сафиной.

Минувшим летом они отдохнули всей семьей на море. По слухам, Алсу с мужем Яном Абрамовым и детьми провела время в Черногории. Она делилась снимками, на которых гуляла по побережью в стильных нарядах. Похоже, что девушка решила продлить себе лето. Накануне она прилетела в Крым вслед за Лерой Кудрявцевой. Артистка остановилась в роскошном отеле в Ялте с видом на море.

Первый же день Алсу позировала на балконе. Она предстала без макияжа и укладки. Девушка была облачена в домашний костюм. На ней были алые шорты и футболка в тон. Наряд подчеркнул ее стройные ноги. Певица полюбовалась местными видами.

Как оказалось, поп-дива приехала вместе с дочкой Микеллой. Они вскоре стали собираться на детскую «Новую волну», которая проходит в «Артеке». Ближайшие два дня певица проведет на море и возможно порадует поклонников своим выступлением.