«Как молоды мы были»: дочь Алсу показала маму в платье с юбкой из голубого фатина

Алсу вызывает восхищение не только у поклонников, но и у многих коллег. Об этом ранее говорил и шоумен Андрей Малахов. Певица в свои 37 лет может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. Девушка старается оберегать семью от лишнего внимания, поэтому редко публикует фото с мужем Яном Абрамовым, а также скрывает лицо сына Рафаэля, которому четыре года.

При этом Алсу гордится своими детьми и дает им лучшее образование. Ее дочки Сафина и Микелла говорят на английском языке в совершенстве. Старшая еще не определилась с профессией, но думает, что станет врачом, а ее сестра решила связать жизнь со сценой. Микелла участвовала в шоу «Голос. Дети» на Первом канале и не раз пела в дуэте с мамой. А теперь девушка решила вспомнить, как будучи маленькой участвовала с сестрой в модном показе.

Сафина была облачена в розовое платье с принтом, а на ее голове красовался венок. В похожий наряд только желтого цвета была одета ее сестра. А Алсу предстала в пышном платье из многослойной фатиновой юбки голубого цвета. Ее прическа была украшена ободком-диадемой.

«Просто классные фотки моей молодости» — написала 12-летняя Микелла.

Пост увидела ее мама. «Как молоды мы были», — с иронией прокомментировала она. А поклонники восхитились красотой певицы и ее наследниц. «Ути-пути, красотульки», «Лапочки и красотка мама», «Какие вы красивые!!», «Какая же мама красотка и не меняется, и детки конфетки», — прокомментировали пост подписчики.