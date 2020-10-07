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Юная милашка: Лиза Галкина облачилась в розовый халат и кроксы у бассейна

Дети Примадонны и Максима Галкина очаровала поклонников новым снимком.

Юная милашка: Лиза Галкина облачилась в розовый халат и кроксы у бассейна
Лиза Галкина. Фото: instagram.com/elizaveta_galkinaa

Лиза и Гарри Галкины продолжают умилять свою армию фанатов. На одной из фан-страничек двойняшек в Instagram появился новый снимок, на котором дети Примадонны запечатлелись на отдыхе.

Лиза появилась в плюшевом халате розового цвета и таких же кроксах. Гарри же обнимал сестру, будучи в джинсовых шортах и белой майке. Судя по всему, малыши купались в бассейне, а после решили сделать снимок на память.

«Какие же вы милашечки, два солнышка, счастье мамы и папы», — писали пользователи Сети.

В этом году близняшки Пугачевой и Галкина пошли в школу. Они уже умеют читать и писать, а также разговаривают на французском языке. Недавно Максим Галкин показывал, как он с Лизой занимается изучением языка.

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