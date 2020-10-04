«Мне нравятся эти блестючки»: Лиза Галкина похвалила переливающееся платье Кристины Орбакайте

Муж Примадонны отечественной эстрады не скрывает, что их с Аллой Борисовной дочка с юных лет прекрасно разбирается в моде. Так, Лиза Галкина устроила своей старшей сестре — 49-летней Кристине Орбакайте импровизированный модный приговор. По словам малышки, ей очень понравился вечерний наряд певицы. Особенно кроху впечатлила переливающаяся ткань. Ко всему прочему, Лиза оценила сапожки и меховую шубку поп-дивы.

«Мне нравятся эти блестючки… И я еще не сказала про сапоги и эту накидку меховую», — слышится в кадре голос дочки шоумена.

Сама Кристина подыгрывала сестренке, кружась и демонстрируя свой наряд как на подиуме. В кадре отметилась и Примадонна отечественной эстрады. Обсудив образ старшей сестры, малышка переключилась на аутфит именитой мамы.

Алла Пугачева не скрывает, что Лиза то и дело заимствует из ее концертного гардероба аксессуары, шляпки, платочки, веера для своих домашних дефиле. Ко всему прочему, дочка шоумена Максима Галкина принимала участие в показе мод, демонстрируя на подиуме детские наряды от Галины Юдашкиной.