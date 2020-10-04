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Звездный гость

С задорными косичками: Лиза Галкина облачилась в хлопковый сарафан с гипюром

Муж Примадонны отечественной эстрады по-достоинству оценил «простую арифметику» от семилетней дочери.

С задорными косичками: Лиза Галкина облачилась в хлопковый сарафан с гипюром
Лиза и Гарри Галкины. Фото: Instagram.com/maxgalkinru

Лиза Галкина решила преподать урок математики своему именитому отцу. Примечательно, что муж Примадонны отечественной эстрады остался под большим впечатлением от находчивости семилетней дочки, которая поделилась с ним правилами «простой арифметики». При этом шоумен Максим Галкин дал понять, что он все равно не понял, каким способом Лиза просчитывала свои уравнения в голове, занимаясь сложением и вычитанием.

В кадре, который был опубликован на одной из фан-страничек Лизы Галкиной, малышка предстала в хлопковом белом сарафане с гипюром. Образ крохи дополнили задорные косички. Стоит отметить, что этим же видеороликом в личном профиле делился и Максим Галкин.

Семилетние двойняшки Гарри и Лиза учатся в первом классе. Дети Примадонны отечественной эстрады бегло говорят на французском, умеют читать, писать и читать. Малыши также увлекаются вокалом, как уточнила их звездная мама, только в качестве общего развития.

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