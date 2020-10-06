«Соблазнительная мамасита»: Нюша в ярком бикини показала загорелую грудь на отдыхе

Нюша в юном возрасте стала покорять сцену. А за последние годы она сильно повзрослела, вышла замуж за Игоря Сивова и стала мамой. Своему избраннику певица подарила дочку Симбу. Лишь в недавнем интервью девушка призналась, что встретила возлюбленного, когда он был женат. Любовницей артистка быть не хотела, поэтому бизнесмен развелся. Теперь у них крепкая семья. Игорь во всем поддерживает певицу.

Недавно Нюша уже отдохнула с мужем в Турции. Там она отметила свой день рождения. По всей видимости, девушка решила продлить себе лето. Теперь пара снова публикует снимки с морского побережья. Певица первым делом запечатлела себя в ярком бикини с цветочным принтом. Лиф-бандо подчеркнул ее загорелую и красивую грудь. А вот округлости фигуры артистка прикрыла лимонной туникой.

Нюша позировала с распущенными волосами и без макияжа. Она демонстрировала свою естественную красоту. «Люблю это», — написала звезда.

Поклонники, в свою очередь, поразились тому, в какой форме находится певица. Многие оценили ее безупречную фигуру после родов. «А изначально такая — смиренная была», «Раньше не так была открыта, а как вышла замуж, так больше тело стало открывать», «Подражает Каменских», «Все на виду. И куда муж смотрит?», «Соблазнительная мамасита», «С возрастом, только хорошеет», — стали обсуждать кадры пользователи Сети.