«Такая пироженка»: Нюша запечатлела подросшую дочку в пышном платье с юбкой из фатина

Нюша недавно с размахом отметила свой день рождения. Сначала 30-летие она отпраздновала на побережье в Турции, куда ее вместе с подругами сюрпризом привез муж Игорь Сивов. А позже певица закатила белую вечеринку в Москве, на которую позвала друзей и родных. На празднике даже были сыновья ее супруга от прошлых отношений. У самой пары подрастает дочка Симба. Девочке в ноябре исполнится два года.

Как и обещала ранее, Нюша начала осень с презентации нового сингла. Она стала меньше выпускать песен с того момента, как стала мамой. Однако в этому году уже порадовала фанатов совместным треком с Егором Кридом Mr. & Mrs. Smith. Новая композиция получила название «Пьяные мысли» и уже набирает лайки. Тем временем Нюша решила провести свой выходной с семьей. Она отвезла дочку на детский праздник.

Певица предстала в молочном пиджаке прямого кроя. Она сидела в машине с дочкой, которую нарядила в пышное платье нюдового цвета с юбкой из фатина. В тон наряду были подобраны босоножки и бантики. «А мы едем на день рождения к принцессе», — сообщила артистка. «Ну мама! Мы едем!», — сказала Симба. «Да, на день рождения едем. Такая пироженка, зефирка», — изумилась Нюша.

На празднике девочка сразу облюбовала батут. Кроха прямо в платье отправилась прыгать. «Сколько счастья», — заметила певица. Весь вечер малышка веселилась со сверстниками.