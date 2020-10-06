Заговор против брата: как принц Уильям хотел помешать союзу Гарри с Меган Маркл

В ближайшем времени свет увидит еще одна книга о представителях королевской семьи. На этот раз — о принцах. Она получила название «Битва братьев: Уильям и Гарри — дружба и вражда». А над ее созданием трудится британский биограф Роберт Лейси.

Как сообщает Daily Mail, на страницах издания автор рассказывает о том, как принц Уильям хотел помешать младшему брату жениться на Меган Маркл. К процессу подключил даже дядю — графа Чарльза Спенсера — родного брата покойной матери. К его мнению Гарри всегда прислушивался. Будущий король приводил и личный пример. Ведь он очень долго не решался сделать Кейт Миддлтон предложение, пробыв в отношениях почти десять лет. Гарри выслушал Чарльза Спенсера, но не прислушался к его мнению. А когда узнал, что инициатором разговора был старший брат и вовсе разозлился на него. Биограф Роберт Лейси утверждает, что разлад между братьями начался именно с того момента.

Недавно сообщалось о том, что Меган и Гарри собирались приехать в Великобританию, чтобы вместе с королевской семьей отпраздновать Рождество. Но позже стало известно, что герцоги встретят новогодние праздники в США.