Нарушители традиций: Меган Маркл и принц Гарри встретят Рождество в Калифорнии

Меган Маркл и принц Гарри планировали отметить Рождество в кругу королевской семьи. Все потому, что принц Гарри не хочет нарушать семейную традицию. Об этом он сообщал на прошлой неделе. Однако планы, судя по всему, не будут реализованы.

Как сообщает Vanity Fair, Сассекские встретят новогодние праздники в Калифорнии. Источник, близкий к паре, отметил, что сейчас Меган и Гарри радуются своей новой жизни в Монтесито.

«В настоящее время у них нет планов поехать на Рождество в Лондон», — пишет издание.

Недавно стало известно, что герцоги Сассекские согласились принять участие в реалити-шоу на Netflix. Пара будет жить под прицелом видеокамер в своем особняке в течение трех месяцев.