Под прицелом камер: Меган Маркл и принц Гарри согласились стать участниками реалити-шоу

Меган Маркл и принц Гарри будут делать для Netflix докфильмы, сериалы и даже детские шоу. Именно такие условия значатся в многомиллионном договоре, который они подписали со стриминговым сервисом. Недавно Гарри даже решил пройти онлайн-курсы по созданию фильмов, чтобы во всеоружии подойти к новому для него занятию. Теперь же герцоги Сассекские пошли дальше и согласились принять участие в реалити-шоу.

Как сообщает The Sun, Меган и Гарри решили наконец-то позволить своим фанатам взглянуть на их жизнь изнутри. Именно поэтому пара дала свое согласие на участие в проекте. Под прицелом видеокамер семья будет находиться целых три месяца. Реалити-шоу покажет Netflix.

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