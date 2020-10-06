«С носителем языка»: Собчак показала, как ее трехлетний сын говорит на китайском

Телеведущая уверена, что ее наследник в будущем будет рад тому, что выучил такой сложный язык.

Ксения Собчак уже год живет в браке с Константином Богомоловым. Общих детей у пары нет. А вот от сына Эммануила Гедеоновича — Максима Виторгана теледива родила сына Платона, ему три годика.

Минувшим летом звездная мама вместе с мальчиком отдохнула на Таманском полуострове. Потом с ребенком уехал на море отец. По словам телеведущей, ей очень важно, чтобы наследник получил хорошее образование, поэтому уже сейчас она подбирает ему школу.

Еще когда Платону был год, Собчак позаботилась, чтобы он начал учить китайский язык. Теперь она решила похвастаться успехами подросшего сына. Накануне телеведущая запечатлела, как мальчик на китайском языке обсуждает с преподавателем правильный ли мандарин. Наследник звезды стоял в гостиной и общался с учителем, произнеся слова. При этом он был серьезным и почти не задумывался над ответом.

«Платон учит китайский с года. Как я шучу: Чтобы было кому пожилым родителям расстрельный приговор перевести с языка завоевателей», — написала Ксения.

По мнению девушки, не США, а Китай в будущем могут стать главной страной и править экономикой. Поэтому она решила подготовится к такому развитию событий. «Надо к этому хоть как-то готовиться. И лучше — с реальными носителями языка. Я очень довольна агентством — они очень быстро нашли нам супер классного преподавателя, если кто знает китайский — зацените! Правильный ли это мандарин?!» — добавила блондинка.

Поклонники восхитились сыном Собчак и Виторгана. «Сын у вас ну прям ангелочек», «Произношение отличное! Платон молодец!», «В маму, наверно, пошел интеллектуальными способностями. Умница маленький», «Класс, произношение просто вау для маленького ребенка», «Боже, ну какой сладкий малыш, не могу налюбоваться», «Отличное воспитание, Ксения!» — прокомментировали пост подписчики.