Светская жизнь: Собчак в приталенном жакете и необычной юбке повеселилась с Богомоловым

Ксения Собчак близко общается со многими звездами. В молодости она вела шоу «Дом-2», а теперь снимает свое шоу для YouTube. Журналистка общается с артистами и медийными личностями на разные темы и часто критикует их гардероб, как это недавно произошло, когда она пришла к Лере Кудрявцевой. У самой телеведущей вкус тоже поменялся. Теперь она предпочитает более лаконичные наряды. Также поклонники уверены, что ее союз с Константином Богомоловым повлиял на девушку. Многие отмечают, что она всецело похорошела рядом с режиссером.

больше по теме «Горжусь»: Собчак в приталенном пальто и платье с открытой спиной поддержала Богомолова Телеведущая поделилась кадрами с вечера журнала GQ и высказала свое отношение к слухам о беременности.

Недавно пара вышла в свет. Они появились вместе на ужине журнала GQ. Тогда Ксения подогрела слухи о беременности платьем-сорочкой свободного кроя. Но звезда вскоре опровергла домыслы общественности. А выходной, 3 октября, она провела в гольф-клубе. Телеведущая вместе с мужем решила развеяться и повеселиться. На новом фото она позировала в приталенном жакете и необычной юбке из лоскутов. Образ завершали лаковые лоферы на толстой подошве.

Рядом с ней за столиком сидел Богомолов. На этот раз он надел джинсы, белую толстовку и куртку. В клубе выступила группа «Звери». Собчак не удержалась и вышла на танцпол. Под хиты «Все что тебя касается», «Просто такая сильная любовь» и «Районы-кварталы», светская львица подпевала и зажигала среди других гостей. По всей видимости, Богомолов не стал танцевать. Напомним, что Ксения всегда любила повеселиться. Раньше ей часто составлял компанию Сергей Лазарев, но теперь они почти не общаются. К слову, кто приглядывал за сыном звезды Платоном, пока она отдыхала с мужем, осталось неизвестно.