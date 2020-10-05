«Какой хороший и смышленый»: Малышева восхитилась внуком четы Стриженовых

Екатерина Стриженова в этом году отметила 52-летие. Почти всю жизнь рядом с ней находится муж Александр Стриженов. Порой они неразлучны не только дома, но и на работе. Супруги вырастили дочек Анастасию и Сашу. Старшая уже подарила им внука Петра. Первое время родители жили с ребенком в США, но теперь они все чаще привозят малыша в Россию. Недавно кроха воссоединился с бабушкой и дедушкой. Телеведущая даже стала водить внука на занятия для развития к известному звездному педагогу.

Уже давно Стриженов заметила, что мальчик тянется к музыке. Сначала малыш стал будить всех дома, играя на игрушечной дудке. Потом ему подарили барабан, который тоже понравился ребенку. На занятиях ему предлагают не только играть под песни, но и решать простые логические задачки. Так, на очередном уроке Петя раскладывал шары по цветам в тубы. Когда последние два шара учительница кинула в не те емкости, то ребенок все исправил.

«С Днем учителя, педагога и воспитателя!! Нужно иметь очень много терпения, знаний и любви к детям, чтобы заниматься с такими малютками, это особый талант! Петя в свои 2,5 года сидит на стуле 42 минуты (это наш рекорд!) и ни один родитель не сможет так заинтересовать ребенка учебным процессом», — похвасталась Екатерина.

Поклонники восхитились кудрявым блондином, который был облачен в джемпер с принтом в виде лисиц. Многие заметили, что он растет копией дедушки. Это отмечала и Елена Малышева.