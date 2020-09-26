«Маман на загаре»: Саша Савельева запечатлелась с коляской во время прогулки с сыном

Саша Савельева в этом году отпраздновала десятую годовщину со дня свадьбы с Кириллом Сафоновым. Бывшая солистка группы «Фабрика» всегда обладала привлекательной внешностью. Не удивительно, что она смогла завоевать сердце актера. А вот детей они долгое время не спешили заводить. Лишь в 2019 году певица стала мамой. Она родила сына Леона. По словам девушки, сначала она не хотела наследников, а потом были трудности с тем, чтобы их завести.

Савельева не скрывает, что роды были сложными, но теперь она наслаждается материнством. Своего сына пара прячет от посторонних глаз. При этом прошлой осенью артистка впервые вывезла наследника на море в Израль. Тогда она побывала на свадьбе дочери Сафонова от первого брака. С Настей девушка давно дружит. А вот весь карантин Саша провела дома с малышом, поэтому теперь старается чаще бывать с ним на свежем воздухе.

Субботний день, 26 сентября, артистка провела в парке. Она вышла на прогулку с сыном, чтобы насладиться теплой осенней погодой. Годовалого мальчика девушка показывать не стала, но запечатлела стильную серую коляску, которую облюбовала пролетающая стрекоза. Также Саша сделала селфи. Она предстала в черной футболке с принтом и без макияжа.

«Маман на загаре», — написала звезда.

Поклонники восхитились теплым кадром. Многие отметили, что певица прекрасно выглядит. Для настоящей идиллии не хватало Сафонова, но возможно, что он был занят на работе.