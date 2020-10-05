Путешествие в сказку: Виктория Лопырева показала подросшего сына от Игоря Булатова

Сыну Виктории Лопыревой и Игоря Булатова Марку Лео исполнился год и восемь месяцев. По этому случаю модель с сыном побывала в парке развлечений «Маша и Медведь», где оба получили незабываемые впечатления. Прогулкой Виктория поделилась со своими подписчиками в Instagram.

«Я не особо люблю парки развлечений. Во-первых, потому что не люблю большое скопление людей, во-вторых всегда говорила, что еще успею, когда будет кого водить. Так вот, не знаю, понравилось ли Марку Лео, но я получила удовольствие и от психоделического путешествия в мир «Маша и медведи», — написала Лопырева.

Сейчас Виктория с семьей отдыхает в солнечной Турции на своей вилле. Лишь изредка она покидает уютное местечко. Визит с сыном в парк развлечений был одним из редких выходов «в свет». К их числу можно отнести и прогулку с подругами на морской яхте. В короткое путешествие Лопырева отправлялась с подругами.