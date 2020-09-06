Виктория Лопырева показала фото подросшего сына

Марку Лионелю исполнился год и семь месяцев.

Виктория Лопырева поделилась с поклонниками в Instagram редким семейным снимком. Модель не так часто радует своих подписчиков подобными фотографиями, но на этот раз сделала исключение. Ведь ее сыну Марку Лионелю исполнился год и семь месяцев.

«Мы самые счастливые! Спасибо Марку-Лионелю за то, что выбрал нас год и семь месяцев назад», — написала Лопырева.

больше по теме Виктория Лопырева похвасталась большим количеством предложений по трудоустройству Модели предлагают стать ведущей проектов в России и за рубежом.

Накануне Виктория показала, что несмотря на юный возраст малыш уже постигает азы футбола. Модель впервые стала мамой в 2019 году. Отец ребенка – гражданский муж Игорь Булатов. Лопырева ни раз признавалась, что мечтает о том, что у ее сына сложится профессиональная спортивная карьера.