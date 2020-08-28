Виктория Лопырева похвасталась большим количеством предложений по трудоустройству

Виктория Лопырева рассказала в своем инстаграме, что на нее сыпятся предложения о трудоустройстве. Только за последний месяц модели предложили стать ведущей пяти проектов, причем один из них — зарубежный. В связи с этим блондинка поинтересовалась у подписчиков, как нужно разговаривать с потенциальным работодателем.

«Например, для меня очень важна манера подачи информации. Я не воспринимаю критику, если она не конструктивна и не позволяю обесценивать свой опыт, если человек огульно высказывает свое мнение, ведь одну и ту же фразу можно сказать с разной интонацией и, согласитесь, даже запятая имеет значение…» — написала Лопырева.

Похоже, что телеведущая всерьез намерена заняться карьерой и трудоустроиться. Карантин она вместе с мужем Игорем Булатовым и годовалым сыном провела в Дубае, куда уехала еще в феврале. Свой 37-й день рождения отметила в Турции, а недавно побывала на Камчатке, где взобралась на кратер вулкана.