«Я не мать-наседка!»: Брухунова оправдалась за то, что часто оставляет маленького сына дома

Жена Евгения Перотсяна решила объяснить свою позицию касательно воспитания ребенка. Она не чувствует вины за то, что посещает театры, кафе и музеи без малыша Вагана.

Татьяна Брухунова в 2019 году стала женой Евгения Петросяна. Об их романе слухи ходили давно, но пара предпочитала отмалчиваться. А в начале этого года в СМИ просочилась информация, что у супругов родился ребенок. Якобы его выносила суррогатная мама. Сначала юморист отрицал, что снова стал папой, но в свой день рождения показал полугодовалого малыша Вагана. Ну следом за ним сама Брухунова призналась, что родила ребенка и теперь привыкает к новой жизни.

Накануне Татьяна отправилась гулять в парке с малышом. Сама она облачилась в джинсы клеш и пончо. А вот кроха предстал в комбинезоне молочного цвета и вязаной шапочке с ушками. Они прошлись среди деревьев, которые уже окрасились в цвета осени. В какой-то момент в коляску попала божья коровка, что умилило Брухунову. Она рассказала, что ее наследник растет упертым, настойчивым и не капризным.

«Я мечтаю, что Вагаша вырастет похожим на дедушку, в честь которого его и назвали», — призналась девушка.

А на следующий день жена Петросяна отправилась по своим делам уже без ребенка. Она выбрала джинсы, серую водолазку, клетчатое полупальто и кеды. Дополняла осенний образ сумка Chanel на цепочке.

«Я не мать-наседка! После этого поста меня заклюют в комментариях, но я убеждена, что не каждой дано получать удовольствие от домашнего заточения „во временной петле“. Моя позиция проста. Ребенок — это личность. С его приходом в твою жизнь нужно понять: он достаточно быстро вырастет и оторвется от тебя. Он уже не часть тебя. Он самостоятельная единица со своими потребностями, желаниями и судьбой. Он не твоя собственность», — высказала свою точку зрения Татьяна.

Она пояснила, что не понимает мам, которые говорят «мы поели», «мы погуляли». Жена Петросяна уверена, что детям нельзя мешать, а наоборот — следует помогать делать свой выбор. Также Брухунова попросила закрыть тему расспросов о том, где ребенок, когда она ходит в театр или кафе.