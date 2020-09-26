«Вагаша идет гулять»: Татьяна Брухунова запечатлела подросшего сына Петросяна в вязаном свитере

Евгений Петросян больше 30 лет прожил с Еленой Степаненко. Но в 2018 году они развелись со скандалом. Сразу появились слухи о романе юмориста с молодой помощницей Татьяной Брухуновой. Журналисты узнали, что они тайно поженились в конце 2019 года, а спустя несколько месяцев появились слухи, что суррогатная мама выносила паре ребенка. Сначала артист опровергал домыслы, но в свой день рождения показал наследника, который получил имя Ваган.

Потом его жена Татьяна рассказала, что носила свободные наряды, так как была беременна. Она дала понять, что сама родила малыша. 31-летняя девушка призналась, что во время самоизоляции привыкала к новому статусу и наслаждалась материнством. И вот 26 сентября она показала новое фото наследника. Брухунова запечатлела сына перед прогулкой. Она нарядила кроху в стильный свитер и вязаную шапочку с ушками.

«Вагаша идет гулять. Ждет пока мать наконец соберется. Судя по тому, что повернулся ко мне спиной, то ждет давно», — написала возлюбленная Петросяна.

Поклонники восхитились трогательным фото. А Брухунова ответила на вопросы.она призналась, что малыш уже умеет сидеть. «Какой сладкий медвежонок», «Какая милота, счастья малышу и его родителям!!», «Вагаша! Как мило», «Господи, он волшебный», «Юный джентельмен», «Малышок тоже стильный», «Стильный мальчик», — прокомментировали пост подписчики. К слову, Татьяна лицо наследника решила не показывать, а вот ее муж ранее показал личико крохи.