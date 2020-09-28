Ночные нежности: Брухунова в пижамном костюме в горох запечатлелась с сыном от Петросяна

Евгений Петросян не любит говорить о личной жизни после того, как развелся с Еленой Степаненко. Однако сразу стали ходить слухи о его романе с помощницей Татьяной Брухуновой. Пока юморист отмалчивался, журналисты выяснили, что они поженились в конце 2019 года, а спустя несколько месяцев в СМИ написали, что у пары родился сын. Сначала Петросян опровергал эти сообщения, а в свой день рождения все-таки показал ребенка.

Также сама Татьяна призналась, что стала мамой. Она заверила, что сама выносила малыша, а скрывала беременность с помощью объемных нарядов. Теперь 31-летняя девушка разбавляет повседневные публикации нежными кадрами с сыном. На минувших выходных она не устояла и запечатлела Вагана в вязаном свитере и шапочке перед прогулкой. Поклонники восхитились малышом. При этом пока Брухунова лицо крохи прячет.

А позже жена Петросяна уже запечатлелась с наследником перед сном. Татьяна облачилась в пижамный костюм голубого цвета с гороховым принтом и джемпер в тон. Рядом с ней лежал ребенок в белоснежных ползунках с изображением цыплят.

Поклонники просто «растаяли» от такой картины. Многие считают, что девушку украсило материнство. А на следующий день Брухунова снова отправилась на прогулку. Она не стала делиться своими фото, но насладилась красотами осенней природы.