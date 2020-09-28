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Семейная традиция: Меган Маркл и принц Гарри могут приехать в Великобританию на Рождество

Герцоги Сассекские хотят отметить праздники в большой королевской семье.

Семейная традиция: Меган Маркл и принц Гарри могут приехать в Великобританию на Рождество
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: globallookpress.com

Меган Маркл и принц Гарри планируют отправиться в Великобританию на рождественские праздники. Они решили не нарушать добрую королевскую традицию — встречать Рождество всей семьей. При этом герцоги надеются, что на этот раз пандемия не помешает их планам.

Как сообщает Us Weekly, Меган и Гарри хотят, чтобы их сын Арчи повидался с прабабушкой Елизаветой II и прадедушкой Филиппом. По словам источника, близкого к паре, они несколько раз планировали совершить визит в Великобританию, но не делали этого из-за CoViD-19.

Несколько дней назад стало известно, что принц Гарри запланировал посетить родину в следующем году. Там он примет участие в организации всемирных игр для военных — Invictus Games — и других спортивных соревнованиях, а также будет присутствовать на церемонии открытия памятника принцессе Диане.

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