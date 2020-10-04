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Все стройные и красивые: Бондарчук засветила экс-мужа Орбакайте и Ветлицкую на редком фото

Бывшая жена Федора Бондарчука опубликовала совместное с музыкантами фото.

Все стройные и красивые: Бондарчук засветила экс-мужа Орбакайте и Ветлицкую на редком фото
Светлана Бондарчук опубликовала снимок молодых лет. Фото: Instagram.com/a030aa

Главный редактор журнала Hello! разместила на своей личной страничке в Instagram архивное фото. На нем организатор светских мероприятий запечатлена с именитыми артистами Натальей Ветлицкой и Владимиром Пресняковым. 

Нужно отметить, что прическа бывшего возлюбленного Кристины Орбакайте, как и длинные волосы Светланы Бондарчук, остались в прошлом. Изменилось с тех пор и окрашивание Ветлицкой.

Поклонники с особенным вниманием разглядывают старые снимки знаменитостей. Не стала исключением и фотография Бондарчук.

Актриса Светлана Бондарчук с музыкантами Натальей Ветлицкой и Владимиром Пресняковым
Актриса Светлана Бондарчук с музыкантами Натальей Ветлицкой и Владимиром Пресняковым. Фото: Instagram.com/a030aa

«Легенды!», «Побольше архивов! Так круто, что хоть фотки остались», «Московская золотая молодежь того времени»,  «Прекрасные!», «Классные! Выкладывайте побольше архивов», — написали подписчики в комментариях под фото.

Стоит отметить, что Бондарчук любит делиться воспоминаниями из молодости. Поностальгировать о прошлом ее заставил и видеоролик, где знаменитости всего четырнадцать лет.

Напомним, что с режиссером Федором Бондарчуком телеведущая развелась в 2016 году. А этим летом Светлана вышла замуж за Сергея Харченко, с которым до этого жила около двух лет. Медовый месяц пара провела в Турции.

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архивная фотографияВладимир ПресняковНаталья Ветлицкаяредкий снимокСветлана Бондарчук и Федор Бондарчук