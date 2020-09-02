На стиле: беременная Подольская в платье миди и шлепках Chanel запечатлелась с мужем в Ялте

Певица насладилась теплой погодой в первый день осени. Она продолжает отдыхать с семьей в Крыму.

Наталья Подольская счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Они вместе уже 10 лет и растят сына Артемия. Мальчик любит супергероев, поэтому его родителям не раз приходилось примерять образы сказочных персонажей для утренников в садике. А недавно появились слухи, что 38-летняя певица снова беременна. Сначала жена Преснякова отрицала домыслы поклонников, а потом показала округлившийся живот.

В августе беременная артистка отдохнула в Турции с сестрой-двойняшкой. Но отпуск показался ей коротким, поэтому вскоре она уехала в Ялту уже с мужем. По словам девушки, она уже поправилась, поэтому одежду носит на размер больше. Также в первый день отдыха в Крыму Подольская заснула у бассейна в черной сорочке. В остальном беременность не влияет на певицу. Она по-прежнему радует поклонников модными луками.

1 сентября, в отличие от многих коллег, пара провела на море. В соцсети они поделилась снимком, на котором позируют со своим сыном. Наталья предстала в платье мини с глубоким декольте. Наряд свободного кроя яркого розового оттенка фуксия скрыл ее округлившийся живот. Дополняли летний образ золотые шлепки Chanel. Пресняков предпочел монохромный лук с шортами, футболкой и джинсовой курткой. Его наследник тоже предстал в шортах, но горчичного цвета, и футболке.

Поклонники восхитились семьей музыканта. Многие одарили комплиментами его жену. «Вы такие классные», «Очень гармоничная семья!», «У сына и папы улыбка одинаковая, похожи», «Классно выглядите», «Смотритесь идеально», — прокомментировали пост подписчики.