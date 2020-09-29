Осенний стиль: Светлана Бондарчук в светло-бирюзовом жакете позировала на речном катере

На днях Светлана Бондарчук рассказала, что ее любимым цветом является фиолетовый. Блондинка показала своим поклонникам наряд в его оттенках, который выбрала для прогулки на Патриарших прудах. Теперь же она поделилась в своем Instagram снимками с речной прогулки, куда отправилась с мужем Сергеем Харченко.

На катере она позировала в наряде морских оттенков. Светло-бирюзовый жакет накинула поверх темно-зеленой водолазки. Образ дополнила светлыми укороченными джинсами с высокой талией. А волосы собрала в хвост.

«Классная! Молодец!» — прокомментировали в большинстве своем пользователи Сети.

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Недавно Светлана Бондарчук призналась, какие процедуры делает в кабинете косметолога. Чтобы хорошо выглядеть, она не пренебрегает уколами красоты. А вот декоративную косметику, тушь в том числе, может купить в масс-маркете.