«Это какой-то другой мир»: Анна Михалкова запечатлела семилетнюю дочку в алом платье оверсайз

Анна Михалкова очень часто играет в кино сильных женщин. В обычной жизни она тоже обладает мудростью, красотой и отличным чувством юмора. Актриса успевает строить карьеру, хранить семейный очаг и воспитывать детей. Ее сыновья Андрей и Сергей уже окончили школу и учатся в вузах. Она не упускает любой возможности с ними увидеться и любит поделиться интересными историями, связанными с наследниками. Также у нее подрастает семилетняя дочка Лидия. В этом году кроха пошла в первый класс.

Если раньше Анна редко показывала девочку, то теперь с удовольствием хвастается ее достижениями и даже порой одевается с ней в одном стиле. Спустя почти месяц, после начала учебы артистка поделилась новыми фото младшей наследницы и рассказала, чем девочка ее несказанно радует. На первом фото Лидия предстала в алом платье оверсайз с объемными рукавами. Девочка играла с котом дома после учебы. На втором фото дочка звезды с гитарой сидит в классе. На этот раз она позировала в мятных брюках и блузе в горох с рюшами.

«Когда мальчики пошли в школу, в ее недрах были потеряны тонны спортивной формы, сменной обуви, пара курток, галстуки, пиджак, портфели, не буду мелочиться и подсчитывать утраты ластиков, ручек, тетрадей и учебников. Девочка — это какой-то другой мир! Высокая организация!! Лида возвращает домой не только то, что унесла, но и многое разнообразное «другое». Видимо потерянное такими же мальчиками, какими были мои», — поделилась Михалкова.

Поклонники были очарованы наблюдательностью актрисы. Многие стали делится своими историями о детях, которые тоже ходят на учебу. Нашлись те, кто согласились, что мальчики более рассеянные:

«Волшебная девочка! Обожаю вас, Анна!!», «А я все думаю, куда девается то, что теряют мои мальчики», «Значит, у вас девочка особенная, своей мне приходится покупать не то, что ластики, а даже иногда и одежду», «Какая же она у вас особенная», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что младшая дочка Никиты Михалкова Надежда в этом году тоже отвела в первый класс своего сына Ивана от режиссера Резо Гигинеишвили.