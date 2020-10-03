«Экзерсис для любимого»: Волочкова в гипюровых шортах обнажила изящные бедра в шпагате

Анастасия Волочкова недавно вернулась из отпуска. Она отдохнула в Турции со своим таинственным женихом, чье имя хранит в тайне. Балерина грезит о свадьбе, которую обещала устроить в этом году. Тем временем поклонники обсуждают худобу артистки. Год назад блондинка сильно похудела. Она признавалась, что тщательно следит за питанием. Более того, девушка проводит по несколько часов на тренировках и репетициях, что тоже отражается на ее внешности.

Волочкова теперь большую часть времени проводит в своем особняке. Недавно она навестила дочку Ариадну, которая отпраздновала день рождения. Наследница балерины живет в квартире мамы в Москве. По этой причине артистка дома с удовольствием устраивает выступления, а очередной день Анастасия начала с традиционного шпагата. Девушка предстала в черном топе с рюшами и прозрачных шортах из гипюра с кружевами. Она задрала ногу, закинув ее на перила. Звезда продемонстрировала общую стройность, талию и подтянутые руки.

«Прекрасное начало дня. Здорово, когда перила дома могут заменить балетный станок. Экзерсис для любимого на мраморной лестнице», — похвасталась Волочкова.

Комментарии к постам она давно отключила, но фанаты с радостью обсуждают ее снимки в фан-аккаунтах. На этот раз балерина впечатлила их своей грацией, а вот худоба девушки многих поразила. «Стройнеет и стройнеет», «Года идут, а шпагат неизменен», «Грация во плоти», «Изящная щиколотка», «Любимый наверное в обмороке», «Кружевные шорты и шпагат — мечта», «Мужчины и так обомлели», — стали обсуждать фото пользователи Сети.