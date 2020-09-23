«С 15-летием я поздравила Аришу первой»: Волочкова поделилась детскими снимками с дочкой

Балерина Анастасия Волочкова в Instagram поделилась красивыми фотографиями, на которых она запечатлена со своей единственной дочкой Ариадной. Наследнице танцовщицы исполнилось 15 лет. Девочка растет настоящей красавицей.

«Сегодня у меня праздник. День рождения любимой доченьки Ариадны. Как быстро летит время! Даже не верится, что родила я ее 15 лет назад. В момент родов мне в лицо светило ясное солнце. Тот день незабываем. С 15-летием я поздравила Аришу первой. В этой квартире в центре Москвы прошло ее детство. И у нас много теплых воспоминаний». Анастасия Волочкова

Как отметила танцовщица, сейчас Ариадна учится в лицее. У нее самостоятельная взрослая жизнь. При этом Волочкова заметила, что для нее дочь всегда будет ребенком.

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Напомним, что Ариадна Волочкова не живет с мамой в ее особняке на Новой Риге. Девочка предпочла обосноваться в центре столицы вместе со своим отцом и мачехой — телеведущей Еленой Николаевой, которая не так давно получила предложение руки и сердца от Вдовина.