Стильная мама: 49-летняя Кудрявцева в белоснежном костюме погуляла с дочкой и мужем в парке

Телеведущая решила показать поклонникам, как провела день. Девушка в обычной жизни носит не вечерние платья, а более комфортные наряды.

Лера Кудрявцева привыкла выглядеть идеально, так как постоянно находится на публике. В отпуске она редко публикует фото в купальнике, а также носит яркие наряды и юбки в пол. По словам самой телеведущей, от обуви на каблуках она отказалась из-за проблем со здоровьем, поэтому носит туфли только на съемках. Когда блондинка появляется на работе, то чаще предпочитает силуэтные платья и брючные костюмы. А вот в обычной жизни она отдает выбор более комфортной одежде.

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Так, с началом октября Лера решила привести себя в форму. Она купила беговую дорожку, на которой себя и запечатлела. Телеведущая позировала в спортивном костюме цвета мокрый асфальт. Джоггеры и джемпер были свободного кроя, поэтому изъяны фигуры были скрыты.

А вот на прогулку с мужем Игорем Макаровым и двухлетней дочкой Марией телеведущая отправилась в спортивном костюме белого цвета. Поверх толстовки она надела голубую жилетку. Звездная семья пришла в парк, где смогла порезвиться не только наследница пары, но и сама Кудрявцева. Сначала она оседлала деревянный мотоцикл на пружине. Как блондинка не звала дочку, Маша к ней не пришла.

Потом, когда стемнело, Лера рискнула прокатиться на канате. Она не скрывала восторженных эмоций. «Ой, как чудесно», — воскликнула телеведущая. За ее плечами виднелся кожаный рюкзак молочного цвета. Поклонники восхитились жизнерадостной телеведущей. Многие отметили, что ей идет белый цвет.