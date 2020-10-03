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Звездный гость

«Со знаком сатаны»: поклонники Дмитрия Певцова возмущены поведением его жены

Звездная пара впервые вышла в свет после болезни актера.

«Со знаком сатаны»: поклонники Дмитрия Певцова возмущены поведением его жены
Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова. Фото: instagram.com/dima_pevtsov

Ольга Дроздова, супруга актера Дмитрия Певцова, подверглась жесткой критике поклонников из-за неоднозначного образа, в котором она посетила пресс-конференцию вместе с мужем. 55-летняя Дроздова рискнула примерить молодежный образ, состоящий из короткого платья, куртки-бомбер и кроссовок. Ольга сделала объемную укладку и надела темные очки в круглой оправе.

На фото жена артиста позировала как рок-звезда. Именно жесты, которые демонстрировала на кадрах Ольга больше всего не понравились аудитории: поклонники семьи посчитали, что такое поведение не по статусу Дроздовой, тем более семья Певцова позиционирует себя как глубоко верующие православные люди.

«Вот удивительно: православная семья, а супруга позирует со знаком сатаны», «Не солидно ведет себя Ольга, не девочка ведь», «С Ольгой в последнее время что-то происходит. Она не совсем адекватна», — упрекнули актрису под публикацией.

Дмитрий Певцов ограничил возможность комментировать запись, чтобы уберечь любимую от нападок аудитории.

Ольга Дроздова
Скандальный образ супруги Дмитрия Певцова Ольги Дроздовой. Фото: instagram.com/dima_pevtsov

Напомним: в конце лета актер Дмитрий Певцов был госпитализирован с пневмонией. Актер переболел коронавирусом и находился в больнице в Коммунарке до середины сентября. Сейчас здоровье артиста пришло в норму.

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