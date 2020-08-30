«Предварительно — пневмония»: в Москве госпитализировали Дмитрия Певцова

Актер должен был принять участие в открытии театрального сезона в «Ленкоме».

Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке. Ранее сообщалось, что он почувствовал недомогание. Уже 2 сентября артист должен был принять участие в спектакле «Капкан», где играет роль Сталина. Именно на этот день в «Ленкоме» запланировано открытие театрального сезона. В своем Instagram актер опубликовал видео из больничной палаты.

«Предварительно — пневмония. Экспресс-тест на коронавирус пока отрицательный. Ждем врачей, все хорошо, настроение бодрое. Отдельное спасибо за мгновенную организацию моей госпитализации директору театра Марку Борисовичу Варшаверу», — сказал Певцов.

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В «Ленкоме» уже отменили все ближайшие спектакли в связи с болезнью народного артиста. Теперь 2-го сентября вместо «Капкана» на сцене сыграют «ВА-БАНК». Кроме того, изменилась афиша и на ближайшие недели.