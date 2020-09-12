Дмитрий Певцов вернулся домой: стало известно о состоянии актера после пережитой пневмонии

В конце лета актер Дмитрий Певцов был госпитализирован в Коммунарку с пневмонией. После 10 дней пребывания в спецклинике, артиста наконец выписали домой. На протяжении всего периода лечения Певцов делился с подписчиками новостями о своем состоянии.

Актер выразил свою благодарность врачам в личном микроблоге. Певцов отметил мужество и преданность своему делу всем, кто «работает в скафандрах круглые сутки», и назвал труд сотрудников больницы героическим.

«Поздравляю с выздоровлением! Восстанавливайтесь побыстрее. Сил Вам и крепкого здоровья!», «Слава Богу, вы дома! Отдыхайте! И с новыми силами за работу, творческих успехов и новых работ. До встречи на экранах телевизоров и кинотеатров», — поздравили актера поклонники.

Однако спокойно оправиться после тяжелой болезни артисту не удалось: в день оглашения приговора Михаилу Ефремову Певцов, уставший от расспросов журналистов, написал гневную тираду в своем Instagram. Актера возмутило чрезмерное обсуждение суда над коллегой.

«Зачем вам мои комментарии? С какой целью интересуетесь? Что услышать хотите: «Мало ему, убийце дали!» или «Руки прочь от гениального артиста!»? Или еще что-то?…», — бурно отреагировал Певцов на очередной звонок.



Актер призвал прекратить осуждение обеих сторон, а также усмирить «праздное любопытство» и прекратить распускать сплетни и небылицы.

Напомним, что Михаила Ефремова приговорили к 8 годам заключения. Однако, за решетку может попасть и его адвокат — Эльман Пашаев.