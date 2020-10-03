«Полюбили друг друга»: певица Монеточка раскрыла тайну своей личной жизни

Популярна певица Монеточка стала гостьей нового выпуска шоу «Вечерний Ургант». 22-летняя Лиза Гырдымова рассказала о новом альбоме, своей первой роли в кино и о служебном романе.

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Вместе с Монеточкой на шоу пришел ее продюсер — Виктор Исаев. Оказалось, что певицу и ее наставника связывают не только рабочие отношения.

В разговоре о работе над новым альбомом, ведущий представил напарника Монеточки.

«Мне не нравится слово продюсер!», — заметила Лиза.

В ответ Иван Ургант подшутил над артисткой, и, таким образом, раскрыл тайну ее отношений:

«Давайте скажем по-другому — бойфренд!».

Певица смутилась на замечание телеведущего, и сказала, что они с Виктором очень стеснительные. Ургант поддержал пару, и объяснил аудитории, что происходит:

«Музыка объединила ребят! Они встретились и полюбили друг друга», — сказал Иван.

Пара расслабилась, и поделилась деталями своего романа. Оказалось, что отношения певицы и продюсера начинались с дружбы. Артистка подчеркнула, что дружба и остается главным компонентом отношений:

«Наши отношения продолжают быть дружескими. Дружба в отношениях — это самое главное».

Ведущий поинтересовался, не мешают ли чувства работе Монеточки.

«Нужно держать эту грань. Всему свое время и место», — прокомментировала вопрос Лиза.

На это продюсер признался, что иногда доводит девушку до слез в процессе работы.