«Полюбили друг друга»: певица Монеточка раскрыла тайну своей личной жизни

Популярна певица Монеточка стала гостьей нового выпуска шоу «Вечерний Ургант». 22-летняя Лиза Гырдымова рассказала о новом альбоме, своей первой роли в кино и о служебном романе.
Вместе с Монеточкой на шоу пришел ее продюсер — Виктор Исаев. Оказалось, что певицу и ее наставника связывают не только рабочие отношения.
В разговоре о работе над новым альбомом, ведущий представил напарника Монеточки.
«Мне не нравится слово продюсер!», — заметила Лиза.
В ответ Иван Ургант подшутил над артисткой, и, таким образом, раскрыл тайну ее отношений:
«Давайте скажем по-другому — бойфренд!».
Певица смутилась на замечание телеведущего, и сказала, что они с Виктором очень стеснительные. Ургант поддержал пару, и объяснил аудитории, что происходит:
«Музыка объединила ребят! Они встретились и полюбили друг друга», — сказал Иван.
Пара расслабилась, и поделилась деталями своего романа. Оказалось, что отношения певицы и продюсера начинались с дружбы. Артистка подчеркнула, что дружба и остается главным компонентом отношений:
«Наши отношения продолжают быть дружескими. Дружба в отношениях — это самое главное».
Ведущий поинтересовался, не мешают ли чувства работе Монеточки.
«Нужно держать эту грань. Всему свое время и место», — прокомментировала вопрос Лиза.
На это продюсер признался, что иногда доводит девушку до слез в процессе работы.