Еще ближе к зрителю: Монеточка и Темникова споют для своих подписчиков в Instagram

Для тоскующих в самоизоляции россиян социальная сеть Instagram запустила ряд онлайн-концертов, которые звезды дадут на своих страницах в прямом эфире. Проект называется «Песня дома», в нем уже принял участие рэпер Feduk, который выступил для своих подписчиков 11 апреля.

14 числа в 20:00 петь онлайн возьмется популярная артистка Монеточка, а 15 апреля в 19:00 — певица Лена Темникова. Обе звезды уже объявили на своих страницах, что не только исполнят своих хиты, но и ответят на вопросы поклонников. При этом девушки спрашивают своих фанатов, какие именно композиции они хотели бы услышать — ну просто концерт по заявкам!

Монеточка пообещала, что покажет новый музыкальный материал, а Темникова собирается обсудить, как легче перенести самоизоляцию. Еще одна фишка этих выступлений: музыканты должны соблюдать особый дресс-код: концертный верх, домашний низ.

В дальнейшем будут объявлены новые звезды, присоединившиеся к этому онлайн-проекту.