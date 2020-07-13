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Бурунов и Монеточка едут на фестиваль: стартовали съемки «дорожной» комедии «Родные»

Фильм должен выйти в прокат зимой 2021 года.

Бурунов и Монеточка едут на фестиваль: стартовали съемки «дорожной» комедии «Родные»
Монеточка, Сергей Бурунов и Илья Аксенов. Фото: Ксения Угольникова, wdsspr.ru

В России начались съемки комедии «Родные», главные роли в которой исполняют Сергей Бурунов, Ирина Пегова, певица Монеточка и Семен Трескунов. Это будет роуд-муви про путешествие одной семьи через всю страну на знаменитый Грушинский фестиваль. Идея фильма принадлежит режиссеру Жоре Крыжовникову, снимает картину Илья Аксенов (сериал «Мир! Дружба! Жвачка!»).

Бурунов играет отца семейства, у которого есть мечта: спеть на фестивале свою песню. Домочадцы нехотя соглашаются помочь своему старику, что выльется для них в целый калейдоскоп приключений и, конечно же, проверок семейных уз на прочность. Хоть это и комедия, но создатели подчеркивают, что в фильме есть определенная смысловая глубина.

«Родные»
Главный герой к середине жизни понял, что забыл о своей мечте, и ее непременно нужно исполнить. Фото: Ксения Угольникова, wdsspr.ru

Ожидается, что «Родных» в России покажут в начале 2021 года.

Жора КрыжовниковИрина ПеговакомедияЛиза МонеточкаМонеточкаНовости googleНовости киноновый фильм

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Жора КрыжовниковИрина ПеговакомедияЛиза МонеточкаМонеточкаНовости googleНовости киноновый фильм
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