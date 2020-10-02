«В ожидании»: беременная Подольская выбрала тотально алый наряды

В семье Натальи Подольской и Владимира Преснякова грядет радостное событие: музыканты совсем скоро во второй раз станут родителями. 38-летняя певица пребывает в счастливом ожидании малыша. Но скучать девушка не привыкла и регулярно общается с поклонниками в своем микроблоге в Instagram.

Подольская поделилась с фолловерами свежим снимком, на котором предстала в ярком образе: она выбрала тотально алый наряд, состоящий из платья и куртки, в качестве аксессуара Наталья выбрала панамку.

«В ожидании… зимы», — подписала Подольская фото.

Поклонники принялись за старое: многие начали гадать по размеру и форме животика, кого же ждет певица — сына или дочку. Кто-то напомнил, что звезда носит под сердцем мальчика, как рассказала свекровь поп-дивы Елена Преснякова на передаче «Секрет на миллион». Поэтому сюрприза не получится.

Кстати, накануне Подольская призналась, на сколько килограммов уже поправилась. Жена Преснякова встала на весы и задокументировала на фото доказательство «солидного» веса.