Мама в весе: беременная Подольская показала, сколько килограммов уже набрала

Совсем скоро 38-летняя Наталья Подольская и 52-летний Владимир Пресняков-младший снова станут родителями. Пара ожидает появления второго сына в ноябре. А пока певица стойко переносит все тяготы беременности. Животик уже довольно большой, и звезда плавно перешла из своего привычного размера S в следующий – М.

Сколько это в килограммах, Подольская показала у себя в Instagram. Артистка встала на весы и запечатлела заветные цифры.

«Набрала 10.300», — написала Подольская.

То есть сейчас вес певицы достиг 66 с лишним килограммов. Она убеждена, что 300 граммов – это вес телефона в ее руках.

О том, что Подольская с Пресняковым ждут мальчика, рассказала свекровь девушки. В интервью Лере Кудрявцевой на шоу «Секрет на миллион» Елена Преснякова открыта тайну сына и невестки. Только вот Подольская мечтала о девочке.