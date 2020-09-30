Беременная Подольская в мини-шортах и куртке из денима показала мини-домик своего сына

Певица и ее муж решили сделать сюрприз наследнику. У мальчика появилось место, где он может уединиться или поиграть.

Наталья Подольская недавно перестала скрывать свое интересное положение. 38-летняя певица ждет второго ребенка от своего мужа Владимира Преснякова. У пары уже есть сын Артемий. Также музыкант воспитал сына Никиту с бывшей женой Кристиной Орбакайте. А теперь звездная семья готовится к пополнению, но при этом они стараются радовать и своего подрастающего наследника. После отпуска, который супруги провели в Ялте, они вернулись домой и подготовили ребенку сюрприз.

Накануне Подольская показала новое приобретение, которое построили профессионалы прямо во дворе на их участке. Мини-дом вместил несколько полок с игрушками, кресло, доску для рисования и даже кровать. Попасть внутрь можно через дверь, а покинуть дом — скатившись с горки. Также к сооружению прилагаются две качели.

«К Теме приезжают две сестры-двойняшки (двоюродные), Саша и Настя. И у них здесь важная тусовка», — отметила Наталья.

Она в джинсовых шортах и куртке из денима встретила работника, который и создал эскиз мини-особняка. По словам артистки, их не было около 10 дней дома. За это время новое игровое место для их сына было установлено. «Я буду биться с ним за это место», — отметил Пресняков.

«Хотели сделать Теме сюрприз, конечно он удался. Все сделали так, как мы мечтали. Там есть и место для занятий, и место для отдыха, и игрушки расставлены по полочкам. Очень мы довольны», — поделилась певица.

Поклонники восхитились заботливыми родителями. Многие признались, что сами мечтали о подобном месте в детстве. «Я думаю, что биться не придется папе с сыном… Тема пустит папу поиграть», «Отселили вместе с игрушками», «Круто, мечта с детства!! Был подобный у нас, было клева», «Загляденье», — прокомментировали пост подписчики.