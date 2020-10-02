Спортивные планы: принц Гарри рассказал о будущем сына Арчи

Меган Маркл и принц Гарри стали родителями в мае 2019 года. Арчи родился в Великобритании, а этой весной семья переехала в США. Накануне герцоги Сассекские провели онлайн-беседу с журналистами британского издания Evening Standard, в которой упомянули, как им повезло с сыном.

Как сообщает Daily Express, уже сейчас отец малыша — принц Гарри строит планы на его ближайшее будущее. Герцог мечтает, что Арчи начнет играть в регби. Этот вид спорта очень нравится самому Гарри, он играл в любительской команде и даже планирует посетить Великобританию в следующем году, когда там будет проходить чемпионат мира.

К слову, на Рождество герцоги планируют уехать в Лондон. Принц Гарри не хочет нарушать семейную традицию, поэтому надеется, что праздник он встретит вместе с родными.