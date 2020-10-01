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Арчи не дает расслабиться: Меган Маркл и принц Гарри рассказали о сыне

Герцоги Сассекские провели онлайн-интервью с британской ежедневной газетой.

Арчи не дает расслабиться: Меган Маркл и принц Гарри рассказали о сыне
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Global Look Press

В последнее время Меган Маркл и принц Гарри все чаще и чаще появляются на публике. Недавно они записали короткий ролик для американского ТВ во дворе своего дома. Он был приурочен к появлению герцогов в списке 100 самых влиятельных людей по версии Time. На этот раз пара решила провести онлайн-встречу с журналистами британской газеты Evening Standard.

Как сообщает издание, герцоги Сассекские говорили о политике и расизме. Гарри призвал завершить дискриминацию темнокожих в Великобритании. Причем, отметил, что раньше этому вопросу не придавал особого значения. Мнение изменил, конечно же, благодаря супруге.

Кроме этого, речь зашла и о личном. Сассекские рассказали, как им повезло с сыном. Арчи уже 16 месяцев и он постоянно чем-то занят, чтобы родители не расслаблялись.

На днях стало известно, что Меган и Гарри планируют встретить Рождество в Великобритании. Принц не хочет нарушать семейную традицию и надеется, что пандемия снова не сыграет с ними злую шутку. Ранее он собирался поехать в Лондон, но мешал карантин.

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