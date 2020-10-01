Эффектное мини: Кристина Асмус в алом платье на запах скопировала образ Виктории Лопыревой

Кристина Асмус не раз оказывалась в центре скандалов. В 2019 году многие обсуждали фильм «Текст», в котором она снялась в откровенной постельной сцене. Тогда пошли разговоры, что актриса изменяет своему мужу Гарику Харламову. Неизвестно по какой причине, но минувшим летом супруги расстались. Теперь девушка стала еще больше пропадать на съемочных площадках. Примечательно, что в очередном фильме «Китобой» она сыграла вебкам-модель, снова представ в пикантном образе.

На фоне очередной волны внимания и критики Асмус решила поделиться смелым фото. Она предстала в алом мини-платье на запах с цветочным принтом. Актриса приняла чувственную позу, показав стройные ноги и осиную талию. Девушка также завила локоны и сделала неброский макияж. Поклонники восхитились красотой 32-летней Кристины. При этом многие заметили, что видели подобный образ на Виктории Лопыревой. По всей видимости, девушки купили наряды похожего фасона.

Бывшая жена Харламова в свою очередь раскрыла новые неизвестные факты о себе. Она отметила, что дружит со многими преподавателями по институту, любит есть фруктовые конфеты и забывает выкидывать от них обертки, пишет много заметок в телефоне и испытывает неловкость, когда ей уступает дорогу автомобиль.

Многие нашли пункты, которые у них совпали с тем, что написала актриса. Фанаты не стали сдерживаться и осыпали ее комплиментами. «Какая красивая», «Красный ваш цвет», «Нереально идет такое платье», «Позу можно было выбрать и по проще», «Провокаторша», «Вы себя любите», — прокомментировали пост подписчики.