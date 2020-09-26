«Я себя довела»: Асмус запечатлелась за завтраком в нюдовых мини-шортах и рубашке оверсайз

Кристина Асмус после карантина встревожила поклонников, расставшись с мужем Гариком Харламовым. Они прожили вместе семь лет. актриса даже подарила юмористу дочку Анастасию, но даже ради ребенка они не стали сохранять брак. Примечательно, что озвучивать причины размолвки пара не стала. Звезда «Интернов» погрузилась в работу. Она снялась в нескольких проектах, включая фильм Алексея Чадова «Джон» и шоу «Золото Геленджика».

Недавно Асмус стала делится кадрами с репетиций спектакля «Дачники» в театре имени Ермоловой. При этом девушка пожаловалась, что у нее появились проблемы со связками. После последней репетиции актриса едва не охрипла. Теперь девушка сообщила, что попала в больницу. При этом она поделилась фото, на котором запечатлена за завтраком на курорте. Кристина была одета в нюдовые мини-шорты и белую рубашку оверсайз. Наряд подчеркнул ее стройные ноги. По всей видимости, девушка скучает по хорошим моментам в трудный час.

«Лежу сейчас под капельницей. Каждый день уколы, сильные антибиотики, адреналин, ингаляции, литрами вливания на связки… А голоса нет. Отеки не спадают совсем, тонус не появляется и связки в критическом состоянии», — поделилась звезда.

По словам Асмус, она не выдержала нагрузки и сожалеет, что из-за своих амбиций довела себя до такого состояния. «Это всее график, которым я себя довела.. Впервые, наверное, в голове мысль — что это все, конечно, того не стоило..», — добавила артистка.

Поклонники постарались поддержать девушку. Многие осыпали комплиментами ее наряд, другие пожелали выздоровления. «Скорейшего восстановления», «Поправляйся», «Какой у вас тут наряд красивый», «Ваши ноги роскошны», «Поправляйтесь скорее», «Шорты вам идут, остальное ерунда», — прокомментировали пост подписчики.