«Молодожены»: 51-летнюю Бондарчук в мини-юбке и прозрачной блузке застали в объятиях мужа

Светская львица появилась на ужине журнала GQ с Сергеем Харченко. Друзья заметили, как пара пребывала в особом романтическом настроении во время выступления Леонида Агутина.

Светлана Бондарчук всегда восхищала поклонников своей стройной фигурой и ухоженным видом. В 51 год она выглядит моложе многих сверстниц. Неудивительно, что в столь зрелом возрасте бизнес-леди уверено чувствовала себя и в роли невесты. Минувшим летом она неожиданно вышла замуж за своего возлюбленного Сергея Харченко, с которым живет около двух лет. После свадьбы они провели медовый месяц в Турции, а затем вернулись в столицу.

Накануне в Москве прошел светский ужин журнала GQ. Мероприятие всегда собирает большое количество звезд. На этот раз насладились вечером Яна Рудковская, Филипп Киркорова, Елена Летучая и другие известные персоны. Появилась в просторном зале и Бондарчук со своим новоиспеченным мужем. Для такого случая она выбрала женственный и соблазнительный наряд. Светлана показала ноги в шелковой мини-юбке, которую сочетала с прозрачной блузкой из гипюра. Лаконичные лодочки дополнили ее лук.

В какой-то момент пару подловили друзья. Когда на сцене выступал Леонид Агутин, влюбленные при приглушенном свете стали обниматься, сидя за столом.

«Молодожены, увлечены собой. Такой вот романтик от Агутина», — отметила главный редактор Vogue Мария Федотова.

Поклонники одарили супругов комплиментами. Многие рады за Бондарчук, которая обрела счастье. «Светлана, ноги, наряд», «Сладкая парочка», «До чего же красивая и гармоничная пара», «Очень круто выглядите», «Очень красивые, стильные и молодые», «Роскошно как», — прокомментировали пост подписчики.