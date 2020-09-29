«Мне 14 лет»: Бондарчук поделилась раритетным архивным видео

Этим летом светская львица Светлана Бондарчук вышла замуж второй раз. Планам не помешала даже пандемия коронавируса. Откладывать церемонию 51-летняя невеста не стала и сочетала себя узами брака с возлюбленным Сергеем Харченко. Кадрами с торжества был усыпан весь Рунет. Сама бизнесвумен не скупилась на снимки и щедро делилась фотографиями у себя в аккаунте Instagram.

Кстати, Бондарчук активно транслирует в соцсети свою насыщенную жизнь. Причем, не только настоящую. На этот раз Бондарчук поделилась редкими архивными видеокадрами, на которых предстает в подростковом возрасте:

«Мне 14 лет, моей сестре Ларисе 8 лет, маме 32 года! Я очень люблю фильм Никиты Сергеевича «Родня» теперь понимаю почему», — подписала кадры Бондарчук.

На кадрах юная будущая светская львица позирует на камеру по просьбе матери. Девушка включается в игру с младшей сестренкой.

Напомним, со знаменитым режиссером Федором Бондарчуком Светлана была в браке более 20 лет, но их союз распался в 2016 году. Кинодеятель увлекся молодой актрисой Паулиной Андреевой, с которой, как оказалось, его познакомила Светлана.