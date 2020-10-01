«Эти секси крылышки»: Макеева блеснула фигурой в необычном трендовом купальнике

Анастасия Макеева в свое время состояла в отношения с Пером Кисловым и Алексеем Макаровым. Однако их роман оказался скоротечным. А вот с композитором Глебом Матвейчуком девушка прожила в браке шесть лет, но и он завершился разводом. В 2018 году она снова вышла замуж. На этот раз ее избранник далек от мира шоу-бизнеса. Первое время актриса даже скрывала его от общественности. Примечательно, что звезда по-прежнему радует поклонников смелыми фото.

На днях Анастасия прилетела в Турцию с подругой. Она решила продлить себе лето. 38-летняя актриса опубликовала ряд фото, на которых позирует в купальнике небесного цвета. Топ с рукавами-бабочками и трусики подчеркнули ее стройную и подтянутую фигуру. Макеева дефилировала по побережью, касаясь ногами морских волн.

«Да, многие отгадали, что я в Турции, но вот зачем я тут?! В разгар премьер и выпусков спектаклей и массы мероприятий, верно! Это купальник, да не простой. Как вам такой тренд? Мне нравятся эти секси крылышки. Можно надеть и как купальник, и как топ», — похвасталась актриса.

Поклонники восхитились красотой девушки. Многие одарили Анастасию комплиментами: