«Образ вульгарный»: Макеева в комбинезоне с экстремально глубоким декольте подверглась фэшн-критике

Стилист Руслан Громов оценил аутфит звезды, в котором она появилась на театральной премьере.

Накануне актриса и телеведущая Анастасия Макеева посетила театральную премьеру. Девушка сообщила об этом своим подписчикам в Instagram. Для выхода в свет красавица выбрала черный комбинезон с экстремально глубоким декольте, а также эффектно спадающий с плеч кардиган.

«Я на премьере «Дон Жуан». Вам нравится образ? Оцените по десятибалльной шкале», — попросила фолловеров актриса.

Поклонники пришли в восторг. Они наперебой стали оценивать любимицу по ее просьбе и не скупились на высокие баллы:

«Образ обалденный и клевый. Такого же вам дня!», «11!!», «Настя, вы прекрасны, спору нет», «Ну конечно, 10», «Да 100 балов! Ты восхитительна! Образ пленительный. Просто бомба», — пишут некоторые.

А вот профессиональный стилист Руслан Громов не столь щедр на комплименты образу теледивы. Эксперт по нашей просьбе дал свою оценку наряду звезды:

«Образ Макеевой вульгарный несмотря на то, что Анастасия в комбинезоне. На мой взгляд, выбранный Анастасией наряд весьма сомнительный, ведь речь в данном случае идет о премьере спектакля в театре — формат мероприятия требует некой «прибранности». Лук, в котором Макеева появилась на публике, больше подошел бы для свидания. Вероятно, Анастасия хотела создать романтичный образ, но по факту мы можем наблюдать девушку в вульгарном и неуместном наряде» — высказался эксперт. И добавил: «Но что точно нельзя поставить под сомнение, так это красоту актрисы и ее талант».

Справка Teleprogramma.pro:

Руслан Громов — профессиональный стилист. Руслан шесть лет проучился в школе искусств, закончил ряд учебных заведений по стилистике. На сегодняшний день является российским fashion-колумнистом и фотопродюсером. В прошлом работал в качестве стилиста со многими звездами шоу-бизнеса.