«Все своими руками»: Басков показал, как варит на берегу Телецкого озера уху на костре

Артист отдыхает на Алтае в компании таинственной спутницы с ребенком.

Певец Николай Басков уже неделю отдыхает на Алтае. Артист предпочел познакомиться с красотами горного региона и посетил одну из достопримечательностей республики — Телецкое озеро. В своем аккаунте в Instagram «натуральный блондин» щедро делится эмоциями от отпуска, а на одной из фотографий засветил девушку с ребенком, которые составили компанию артисту на катере. Поклонники заподозрили, что музыкант скрывает от публики семью.

В новой публикации Басков показал, что готовит собственной персоной уху на костре. Остается только наудить рыбку из Телецкого:

«Ушица на костре. Пока делаем главный ингредиент водичка, картошечка. Сейчас будем ловить рыбу, и потом уже доваривать. Все своими руками», — рассказал артист.

Снимает звезду на телефон девушка. И за кадром слышно, как в конце спитча Баскова она мило смеется.

Кстати, в этом году на Алтае провели свой отпуск многие российские селебрити. Актриса Анастасия Макеева, телеведущая Юлия Барановская, звездный визажист Юрий Столяров, политик, коуч Ирина Хакамада — звездопад в Алтайских горах получился внушительный.