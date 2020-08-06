«Нам три месяца»: Николай Басков поделился трогательным видео

Недавно Николай Басков завел кошку по имени Шанель. Пушистая красавица породы скоттиш-фолд настолько покорила артиста, что он делится с подписчиками видеороликами буквально каждого ее шага. Выяснилось, что 6 августа у котенка день рождения. Шанель исполнилось три месяца, о чем Басков сообщил своим подписчикам.

«Продолжение истории моя Шанель. Нам сегодня три месяца, разбираем подарки», — подписал Басков милый ролик.

К слову, имя котенку выбирать не сам артист. Ранее он рассказал подписчикам, что ее так называли еще до покупки.

Период самоизоляции Николай провел с огромной пользой, в результате которого похудел на 15 килограммов. В то время как многие артисты жаловались на прибавку в весе, у Баскова, все получилось наоборот. Потерю лишних килограммов артист связал с тем, что на карантине не было никаких мероприятий, где его всегда стараются подкормить чем-то сладеньким.